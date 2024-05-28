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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили украинский истребитель и 39 беспилотников

Минобороны: российские военные сбили украинский МиГ-29 и 39 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны в зоне военной операции на Украине сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Также за сутки были уничтожены 39 беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США.

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники и боеприпасов, в том числе иностранного производства. Так, в конце мая ведомство отчиталось, что за неделю российские военные сбили два самолета МиГ-29 и восемь крылатых ракет SCALP-EG французского производства.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Кроме того, военнослужащие сбили 25 ракет ATACMS и «Точка-У», 18 бомб Hammer, 13 американских противорадиолокационных ракет HARM, 356 беспилотников, а также 91 реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха».

Российские военные сбили украинский истребитель и 39 беспилотников
Российские военные сбили украинский истребитель и 39 беспилотников

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Теги
Минобороны ПВО МиГ-29 беспилотники
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