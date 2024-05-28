Российские военные сбили украинский истребитель и 39 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в зоне военной операции на Украине сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
Также за сутки были уничтожены 39 беспилотников, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США.
Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники и боеприпасов, в том числе иностранного производства. Так, в конце мая ведомство отчиталось, что за неделю российские военные сбили два самолета МиГ-29 и восемь крылатых ракет SCALP-EG французского производства.
Кроме того, военнослужащие сбили 25 ракет ATACMS и «Точка-У», 18 бомб Hammer, 13 американских противорадиолокационных ракет HARM, 356 беспилотников, а также 91 реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха».
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