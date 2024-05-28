Офицер департамента госзаказа Минобороны Вертелецкий не признал вину

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Начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий не признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вертелецкий на следственных действиях отверг все обвинения», — сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

Вертелецкого задержали 21 мая, в тот же день его арестовали. По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 70 млн руб.

Вертелецкий стал пятым за последний месяц задержанным высокопоставленным военным. Троих из них — замминистра обороны Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова и начальника главного управления связи ВС России и замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина — обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Никто из них не признал вину.