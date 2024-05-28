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Обвиняемый в даче взятки главному кадровику Минобороны обжаловал арест

Фигурант дела главного кадровика Минобороны Мартиросян обжаловал арест
Лева Мартиросян
Лева Мартиросян (Фото: moscowcourts / Telegram)

Предприниматель Лева Мартиросян, обвиняемый в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обжаловал свой арест. Это следует из карточки дела на сайте Басманного суда Москвы.

Суд арестовал Мартиросяна 14 мая на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года. Ему вменяют дачу особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса). Предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд арестовал обвиняемого во взятке главному кадровику Минобороны
Политика
Лева Мартиросян

По версии следствия, Кузнецов получил взятку за организацию заключения контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Взамен предприниматель приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.

На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России. В его обязанности входило обеспечение размещения курсантов КВВУ.

С мая 2023 года Кузнецов руководит Главным управлением кадров Минобороны. Его задержали по подозрению в получении взятки 13 мая, а затем арестовали. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

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Теги
Минобороны суд арест предприниматель Басманный суд взятка Юрий Кузнецов
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