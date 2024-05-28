Обвиняемый в даче взятки главному кадровику Минобороны обжаловал арест
Предприниматель Лева Мартиросян, обвиняемый в даче взятки начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обжаловал свой арест. Это следует из карточки дела на сайте Басманного суда Москвы.
Суд арестовал Мартиросяна 14 мая на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года. Ему вменяют дачу особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса). Предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, Кузнецов получил взятку за организацию заключения контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и Мартиросяном на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн руб. Взамен предприниматель приобрел и оформил на жену генерала земельный участок и дом в Краснодаре.
На тот момент Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил России. В его обязанности входило обеспечение размещения курсантов КВВУ.
С мая 2023 года Кузнецов руководит Главным управлением кадров Минобороны. Его задержали по подозрению в получении взятки 13 мая, а затем арестовали. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
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