Президент Аргентины сменил премьер-министра
Президент Аргентины Хавьер Милей сменил премьер-министра Николаса Поссе, новый глава кабмина — министр внутренних дел Гильермо Франкос, говорится в сообщении пресс-службы главы государства в X (Twitter).
«Должность премьер-министра займет Гильермо Франкос с целью придать больше политического веса руководству правительства», — уточнили в пресс-службе.
Газета La Nación со ссылкой на неназванных собеседников в администрации Милея сообщила, что президент и экс-премьер-министр уже несколько недель в разладе из-за плохих отношений Поссе с сестрой аргентинского лидера Кариной Милей. Она занимает должность генсека президента.
Как отметили в администрации Милея, решение об отставке Поссе «было мотивировано разницей в критериях и ожиданиях относительно прогресса правительства и возложенных на него задач».
В публикации добавили, что Поссе продолжит «поддерживать идеи свободы, защиты жизни и собственности» под эгидой Милея на новой должности, о которой объявят в ближайшие дни.
По словам одного из источников La Nación, Поссе и Милей дружат уже 16 лет. «Даже 20 лет дружбы с ним (с президентом Милеем. — РБК) не смогут тебя спасти. Либо ты работаешь и достигаешь целей, либо тебя выгоняют», — уточнил близкий к ситуации собеседник.
Милей победил на президентских выборах Аргентины в ноябре 2023 года. В декабре того же года он «тайно» принял присягу у нового правительства и назначил свою сестру главой президентского секретариата. Тогда же был назначен Поссе на должность премьер-министра. Журналистов на церемонию не допустили.
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