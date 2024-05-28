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Военная операция на Украине ,  
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Мадуро заявил, что США и ЕС не дали Москве заключить мир c Киевом

Мадуро: США и ЕС не дали Москве заключить мирный договор c Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине

США и Евросоюз не позволили России заключить мирный договор с Украиной, такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, пишет Notitarde.

Венесуэльский лидер выразил сожаление по поводу того, что существовало мирное соглашение между Москвой и Киевом и стороны были готовы его подписать, но «правительство Штатов и элита ЕС» сказали Украине этого не делать.

Шольц назвал пропагандой данные о мирном договоре России и Украины
Политика
Олаф Шольц

В прошлом ноябре лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший на переговорах украинскую делегацию, рассказал, что на решение Киева отказаться от условий Москвы весной 2022 года повлиял в том числе совет экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в конце прошлого года заявила, что Вашингтон и Лондон «руками Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с Россией». Поэтому, с ее слов, западные страны теперь не могут открыто заявить о необходимости переговоров.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц назвал данные, что Россия и Украина на переговорах в Турции в 2022 году согласовали проект мирного договора, «российской пропагандой». По его словам, переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче Киевской области.

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Теги
Николас Мадуро Венесуэла мирный договор Украина
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