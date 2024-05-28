Погранслужба ФСБ: в 2023 году через границу пропустили более 110 млн человек

В погранслужбе раскрыли число пропущенных через границу людей в 2023 году

Через государственную границу России в 2023 году пропустили свыше 110 млн человек и 22 млнтранспортных средств, заявил в интервью «РИА Новости» первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Это на 36% и 49% соответственно превышает показатели предыдущего, отметил Кулишов. По его словам, Россия по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности.

Кулишов также рассказал, что в 2023 году было пресечено более 5,5 тыс. попыток проникновения в Россию причастных к международным террористам, экстремистам, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины. Это в три с половиной раза превышает показатель 2022 года.

«Всего не пропущено через государственную границу Российской Федерации более 126 тыс. человек, из них порядка 10 тыс. лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе либо о цели своего визита. На 27% увеличилось количество выявленных иностранных граждан, въезд которым в страну не разрешен. Из 42 тыс. лиц указанной категории свыше 5 тыс. человек пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные», — сказал Кулишов.

В мае 2023 года в Минтрансе заявили, что для увеличения пропускной способности пунктов на границе «в разы» на их модернизацию до 2026 года выделят 95 млрд руб. Ранее на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось 9–10 млрд руб. в год.