 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В погранслужбе раскрыли число пропущенных через границу людей в 2023 году

Погранслужба ФСБ: в 2023 году через границу пропустили более 110 млн человек

Через государственную границу России в 2023 году пропустили свыше 110 млн человек и 22 млнтранспортных средств, заявил в интервью «РИА Новости» первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Это на 36% и 49% соответственно превышает показатели предыдущего, отметил Кулишов. По его словам, Россия по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности.

Кулишов также рассказал, что в 2023 году было пресечено более 5,5 тыс. попыток проникновения в Россию причастных к международным террористам, экстремистам, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины. Это в три с половиной раза превышает показатель 2022 года.

«Всего не пропущено через государственную границу Российской Федерации более 126 тыс. человек, из них порядка 10 тыс. лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе либо о цели своего визита. На 27% увеличилось количество выявленных иностранных граждан, въезд которым в страну не разрешен. Из 42 тыс. лиц указанной категории свыше 5 тыс. человек пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные», — сказал Кулишов.

Путин поздравил сотрудников и ветеранов погранслужбы с Днем пограничника
Политика

В мае 2023 года в Минтрансе заявили, что для увеличения пропускной способности пунктов на границе «в разы» на их модернизацию до 2026 года выделят 95 млрд руб. Ранее на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось 9–10 млрд руб. в год.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Теги
государственная граница Россия пограничники погрануправление ФСБ
Материалы по теме
Польша подготовится к размещению мин у границ с Россией и Белоруссией
Политика
Президент Эстонии заявил об отсутствии планов закрывать границу с Россией
Политика
Кремль не увидел политики в идее уточнить границу на Балтике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
В погранслужбе раскрыли число пропущенных через границу людей в 2023 году Политика, 05:10
Бизнес рассказал о планах Турции расширить прием платежей из России Финансы, 05:05
Россиянки назвали идеальные места для первого свидания Общество, 05:00
На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья Политика, 04:25
«Коммерсантъ» узнал детали визита Путина в Узбекистан Политика, 04:10
Spiegel узнал об отказе Германии от планов вернуть призыв в армию Политика, 03:54
В Луганске сообщили о повторной атаке Политика, 03:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В ЕС впервые обсудили санкции против Израиля из-за Рафаха Политика, 03:18
Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности Политика, 03:03
Орловский губернатор назвал неожиданным арест своего советника Политика, 02:43
Депутаты предложили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве Общество, 02:14
В Киеве заявили, что решения об отправке французских инструкторов еще нет Политика, 02:14
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на пять минут Политика, 02:11
Нетаньяху сообщил о «трагической ошибке» при ударе по Рафаху Политика, 02:03