Путин поздравил сотрудников и ветеранов погранслужбы с Днем пограничника

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал и пограничные службы ФСБ с Днем пограничника. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории», — сказал Путин.

Он отметил, что благодаря пограничникам были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России «банд наемников, предателей и диверсионных групп противника.»

Значимых результатов, подчеркнул президент, необходимо добавиться по всем важным направлениям пограничной деятельности: вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с партнерами.

День пограничника — профессиональный праздник пограничной службы ФСБ России, отмечается ежегодно 28 мая.

В прошлом году во время поздравления Путин назвал российских пограничников «потомками и наследниками поколения победителей, сокрушивших нацизм», которые честно и достойно исполняют свой долг. Значимой задачей Путин назвал «надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий».