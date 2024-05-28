Путин поздравил сотрудников и ветеранов погранслужбы с Днем пограничника
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал и пограничные службы ФСБ с Днем пограничника. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
«Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории», — сказал Путин.
Он отметил, что благодаря пограничникам были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России «банд наемников, предателей и диверсионных групп противника.»
Значимых результатов, подчеркнул президент, необходимо добавиться по всем важным направлениям пограничной деятельности: вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с партнерами.
День пограничника — профессиональный праздник пограничной службы ФСБ России, отмечается ежегодно 28 мая.
В прошлом году во время поздравления Путин назвал российских пограничников «потомками и наследниками поколения победителей, сокрушивших нацизм», которые честно и достойно исполняют свой долг. Значимой задачей Путин назвал «надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий».
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