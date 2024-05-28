В Адыгее трехлетний ребенок сгорел в машине

МЧС: в Адыргее трехлетний ребенок сгорел в авто, пока взрослые собирали клубнику

В Адыгее на окраине аула Бжедухабль ребенок сгорел в машине, сообщила пресс-служба МЧС.

Пока взрослые собирали клубнику, трехлетняя девочка спала в машине. Пожарные нашли ее в уже в горящем авто.

«Причину трагедии предстоит выяснить», — добавили в МЧС.

В декабре 2022 года в Волгограде загорелись четыре припаркованные машины. Две из них сгорели полностью, другие две получили повреждения. В одном из автомобилей обнаружили тело ребенка, владельца этой машины госпитализировали с травмами. В автомобиле нашли два ацетиленовых баллона.