В Волгограде сгорели четыре автомобиля, погиб ребенок

Четыре припаркованных машины загорелись в Волгограде, два из них сгорели полностью, другие два получили повреждения, сообщило региональное ГУ МВД.

В одном из автомобилей обнаружено тело ребенка, а владельца этой машины госпитализировали с травмами. В автомобиле нашли два ацетиленовых баллона, предварительная причина возгорания — утечка газа.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-пожаротехники.

Как сообщили V1.ru в оперативных службах, пострадавший мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 7:59 по местному времени (совпадает с московским).