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Общество ,  
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В Волгограде сгорели четыре автомобиля, погиб ребенок

ГУ МВД: четыре автомобиля загорелись в Волгограде, погиб ребенок

Фото:ГУ МВД по Волгоградской области Фото:ГУ МВД по Волгоградской области Фото:ГУ МВД по Волгоградской области Фото:ГУ МВД по Волгоградской области

Четыре припаркованных машины загорелись в Волгограде, два из них сгорели полностью, другие два получили повреждения, сообщило региональное ГУ МВД.

В одном из автомобилей обнаружено тело ребенка, а владельца этой машины госпитализировали с травмами. В автомобиле нашли два ацетиленовых баллона, предварительная причина возгорания — утечка газа.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-пожаротехники.

Как сообщили V1.ru в оперативных службах, пострадавший мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 7:59 по местному времени (совпадает с московским).

Теги
Волгоград утечка газа Пожар
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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