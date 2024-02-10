 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В поселке Адыгеи на учеников школы упал потолок

СК: один ученик пострадал после падения потолка в школе в поселке Адыгеи
Фото: ENews112 / Telegram
Фото: ENews112 / Telegram

На учеников школы № 25 в адыгейском поселке Энем частично упал потолок, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по республике.

По поручению исполняющего обязанности руководителя ведомства Василия Ларина, следователи организовали доследственную проверку. В ходе обрушения один ребенок получил травму, ему потребовалась медицинская помощь, уточнили в пресс-службе.

По данным телеграм-канала Kub Mash, потолок обрушился на третьеклассников во время урока литературы. Одного из учеников увезли в больницу с ушибом плеча. По словам детей, перед обвалом в классе тряслись стены.

СК завел дело после обрушения стены пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

29 ноября 2023 года в торговом центре Avenue Southwest в Москве обрушился потолок. Обвал произошел на цокольном этаже здания, пострадавших не было. Потолок упал рядом с эскалатором в момент, когда там проходил мужчина. Врачи осмотрели его на месте, помощь ему не понадобилась.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Теги
Адыгея ученики Следственный комитет Школа
Материалы по теме
Глава МВД наградил школьника за спасение сестры от незнакомца
Общество
В Дагестане опровергли включение песни Shaman в школьную программу
Общество
В сельской школе в Приморском крае взорвалась котельная
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Сборная Катара обыграла Иорданию в финале Кубка Азии, забив три пенальти Спорт, 20:14
В Думе назвали срок внесения нового проекта о нежелательных организациях Политика, 20:09
Как из 200 идей появилось 5 ИТ-продуктов для ретейла и промышленности РБК и Softline, 20:05
Defence One сообщило об использовании терминалов Starlink военными России Политика, 19:55
Президент Венгрии ушла в отставку из-за скандала с педофилией Политика, 19:54
В поселке Адыгеи на учеников школы упал потолок Общество, 19:25
Россиянка уступила чемпионке Уимблдона в полуфинале турнира в Абу-Даби Спорт, 19:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:09
WSJ назвала «новый фронт напряженности» между США и Китаем Политика, 19:09
Саудовская Аравия призвала созвать встречу СБ ООН из-за планов Израиля Политика, 18:51
Футболист «Амкала» скончался в возрасте 31 года от рака крови Спорт, 18:44
На французской АЭС остановили два реактора из-за пожара Общество, 18:34
Суд арестовал организатора поджога дома участника военной операции Политика, 18:30
Объем рынка сервисов корпоративного общения достиг ₽36 млрд РБК и МойОфис, 18:09