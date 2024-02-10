В поселке Адыгеи на учеников школы упал потолок
На учеников школы № 25 в адыгейском поселке Энем частично упал потолок, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по республике.
По поручению исполняющего обязанности руководителя ведомства Василия Ларина, следователи организовали доследственную проверку. В ходе обрушения один ребенок получил травму, ему потребовалась медицинская помощь, уточнили в пресс-службе.
По данным телеграм-канала Kub Mash, потолок обрушился на третьеклассников во время урока литературы. Одного из учеников увезли в больницу с ушибом плеча. По словам детей, перед обвалом в классе тряслись стены.
29 ноября 2023 года в торговом центре Avenue Southwest в Москве обрушился потолок. Обвал произошел на цокольном этаже здания, пострадавших не было. Потолок упал рядом с эскалатором в момент, когда там проходил мужчина. Врачи осмотрели его на месте, помощь ему не понадобилась.
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