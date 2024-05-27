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Военная операция на Украине ,  
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При ударе беспилотника по стоянке в Грайвороне пострадала женщина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате падения украинского беспилотника на автомобильную стоянку в Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел в городе Грайворон.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница — у женщины сквозное ранение левой нижней конечности», — говорится в сообщении.

Пострадавшей на месте была оказана первая медицинская помощь.

Губернатор добавил, что на автостоянке повреждены 13 легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы. Данные по повреждениям уточняются.

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В этот же день атаке со стороны Украины подверглись несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате прилета боеприпаса во двор многоквартирного дома в пяти квартирах выбиты окна. Повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками также повреждены 12 автомобилей.

Ранее, 26 мая в результате атаки на Шебекино из реактивной системы залпового огня «Ольха» пострадала одна местная жительница. На участках выбиты окна, разрушены стены и крыши домов, посечены заборы и фасады.

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Белгород БПЛА обстрел Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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