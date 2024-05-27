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Политика ,  
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Мирзиёев «с карандашом в руках» обсудил с Путиным вопросы повестки

Владимир Путин и&nbsp;Шавкат Мирзиёев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах с карандашом в руках прошлись по всем пунктам повестки.

«На встрече в узком составе <...> мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обстоятельно, держа в руках карандаш, если образно говорить, по всему комплексу вопросов обширной повестки прошлись», — приводит его слова «РИА Новости».

Мирзиёев отметил, что главы государств проанализировали результаты совместной работы в сферах торговли, промышленной кооперации, а также энергетики.

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Политика
Владимир Путин

Согласно материалам к визиту российского президента, на повестке переговоров был широкий круг вопросов, в том числе строительство в республике станции с малыми ядерными реакторами и атомной электростанции российского дизайна, а также перспективы развития российско-узбекистанских отношений.

Путин прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан 26 мая. Это третья страна, которую посетил президент после переизбрания. В мае он также посетил Китай и Белоруссию.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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