В ДНР задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины
Спецслужбы Донецкой народной республики задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.
В ведомстве уточнили, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в городе и передавали ее украинским спецслужбам. Сотрудники ФСБ провели «своевременные оперативные мероприятия», в результате которых удалось предотвратить потери среди личного состава силовых структур и гражданского населения, отметили в пресс-службе.
Подозреваемые признали свою вину, они помогают установить других причастных к работе на украинские спецслужбы.
С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в шпионаже.
6 мая жителя села Николаевка в Херсонской области задержали по подозрению в сборе и передаче Службе безопасности Украины данных о расположении российских военных. В период с марта 2022 года по январь 2023 года мужчина собирал информацию не только о местоположении военнослужащих, но и о военной технике подразделений российской армии с целью «срыва выполнения задач российских военных».
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