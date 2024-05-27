Мерзиёев сообщил о соглашении с Путиным по малым АЭС в Узбекистане
Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишут соглашение, разрешающее строить атомные электростанции малой мощности на территории Узбекистана. Об этом Мирзиёев сообщил на встрече с Путиным, его слова приводит ТАСС.
«Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», — отметил лидер Узбекистана.
По словам Путина, протокол о внесении изменений в соглашение от 2018 года, заключенное между странами, открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям. Он отметил, что они «отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды».
В 2017 году «Росатом» заявил о планах построить в Узбекистане атомную электростанцию. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что станция будет состоять из двух современных блоков поколения «три плюс» ВВЭР-1200. Мощность каждого энергоблока составит до 1,2 ГВт.
В 2018 году Путин и Мирзиёев подписали соглашение о строительстве АЭС в Новоийской области Узбекистана. Стоимость проекта оценили в $11 млрд, а первый энергоблок должны запустить в 2028 году.
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео
Названы победители Каннского кинофестиваля.
Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео
Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности
«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus
Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине
Как выбрать вино. Простые советы эксперта
На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?
Подборка лучших сыров под белое вино
5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте
Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России
Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка