Путин и Мирзиёев подпишут соглашение о строительстве малых АЭС в Узбекистане

Мерзиёев сообщил о соглашении с Путиным по малым АЭС в Узбекистане

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишут соглашение, разрешающее строить атомные электростанции малой мощности на территории Узбекистана. Об этом Мирзиёев сообщил на встрече с Путиным, его слова приводит ТАСС.

«Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», — отметил лидер Узбекистана.

По словам Путина, протокол о внесении изменений в соглашение от 2018 года, заключенное между странами, открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям. Он отметил, что они «отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды».

В 2017 году «Росатом» заявил о планах построить в Узбекистане атомную электростанцию. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что станция будет состоять из двух современных блоков поколения «три плюс» ВВЭР-1200. Мощность каждого энергоблока составит до 1,2 ГВт.

В 2018 году Путин и Мирзиёев подписали соглашение о строительстве АЭС в Новоийской области Узбекистана. Стоимость проекта оценили в $11 млрд, а первый энергоблок должны запустить в 2028 году.