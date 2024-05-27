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Мерзиёев сообщил о соглашении с Путиным по малым АЭС в Узбекистане

Путин и Мирзиёев подпишут соглашение о строительстве малых АЭС в Узбекистане
Владимир Путин и&nbsp;Шавкат Мирзиёев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишут соглашение, разрешающее строить атомные электростанции малой мощности на территории Узбекистана. Об этом Мирзиёев сообщил на встрече с Путиным, его слова приводит ТАСС.

«Мы уже давно обсуждаем его условия и технические аспекты на уровне экспертов. Есть взаимное понимание и готовность ускорить реализацию этого стратегического проекта», — отметил лидер Узбекистана.

По словам Путина, протокол о внесении изменений в соглашение от 2018 года, заключенное между странами, открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям. Он отметил, что они «отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды».

Путин в Узбекистане обсудит строительство АЭС с малыми реакторами
Политика
Владимир Путин

В 2017 году «Росатом» заявил о планах построить в Узбекистане атомную электростанцию. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что станция будет состоять из двух современных блоков поколения «три плюс» ВВЭР-1200. Мощность каждого энергоблока составит до 1,2 ГВт.

В 2018 году Путин и Мирзиёев подписали соглашение о строительстве АЭС в Новоийской области Узбекистана. Стоимость проекта оценили в $11 млрд, а первый энергоблок должны запустить в 2028 году.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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