Сальдо сообщил об умершей из-за удара ВСУ женщине

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От сердечного приступа во время обстрела Херсонской области скончалась женщина, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Это случилось близ социального фонда в Нижних Серогозах в Геническом районе, который дважды в понедельник попал под обстрел вооруженных сил Украины.

По информации губернатора, первый удар по зданию фонда произошел в 9:13 утра. При этом пострадали пять человек. Затем глава региона сообщил о повторном обстреле, непосредственно от которого никто не пострадал.

«Одной женщине, которая находилась рядом с местом прилета, стало плохо. По словам врачей, у нее произошел сердечный приступ. К сожалению, она умерла», — уточнил Сальдо.

Глава региона обратил внимание, что в здании напротив фонда находится школа, в которой ученики сегодня сдавали экзамены. Учреждение пришлось эвакуировать, из детей никто не пострадал.

Поселок Нижние Серогозы расположен в восточной части региона, около 140 км к востоку от Херсона. По данным Киева, в 2019 году там проживали около 4,7 тыс. человек.

Неделю назад губернатор сообщал об атаке в селе Раденск беспилотника на автобус с рабочими, которые ехали на уборку клубники из Скадовского района. Тогда один человек погиб, еще несколько получили ранения.