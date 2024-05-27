Росгвардия отчиталась о задержании в ДНР семерых пособников ВСУ

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Сотрудники Росгвардии задержали семерых подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ДНР, сообщили в ведомстве.

Бойцы Росгвардии смогли задержать семь подозреваемых благодаря «информации, полученной от военной контрразведки».

Еще 26 человек были задержаны за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В ведомстве не уточнили, чем именно они занимались, но отметили, что 14 человек задержали за «совершение различных преступлений».

В мае за пределы России выдворили жителя города Пологи Запорожской области, который передавал ВСУ данные о российских военных. В частности, он собирал информацию о войсках и военной технике России и передавал ее украинской стороне «по идеологическим мотивам».