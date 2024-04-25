Передававшего данные о российских военных пособника СБУ осудили на 11 лет

Передававшего данные о военных России пособника СБУ осудили на 11 лет

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Пособника Службы безопасности Украины (СБУ), который передавал данные о российских военных, промышленной и энергетической инфраструктуре в Запорожской области, осудили на 11 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, гражданин Украины по заданию сотрудника СБУ собирал и передавал информацию о промышленных объектах, энергетической инфраструктуре, а также местах расположения российских военных в Запорожской области для нанесения по ним ударов. Дома у мужчины нашли документы и «другие доказательства его вины».

В отношении украинца возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (статья 276 Уголовного кодекса). Верховный суд Крыма признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С начала российской военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержании подозреваемых в передаче данных украинским спецслужбам. Так, 20 апреля сотрудники ведомства задержали в Северной Осетии на границе с Грузией украинца, подозреваемого в шпионаже.

По данным ФСБ, 36-летний украинец собирал и передавал Украине информацию о расположении российских военных и их техники в зоне военной операции. На мужчину завели уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы.