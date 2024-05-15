Собиравшего для ВСУ данные о российской армии мужчину выдворили из страны
За пределы России выдворили жителя города Пологи Запорожской области, который передавал Вооруженным силам Украины данные о российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, житель Пологи собирал информацию о войсках и военной технике России и передавал данные украинской стороне «по идеологическим мотивам». Его выявили в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.
С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о задержании подозреваемых в передаче данных о российской армии украинской стороне. Так, в начале мая задержали жителя Херсонской области, который по заданию Службы безопасности Украины собирал информацию о местоположении военных, вооружения и военной техники подразделений российской армии.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (статья 276 Уголовного кодекса). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На видео, снятом ФСБ, украинец заявил, что раскаивается и готов понести наказание.
Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов.
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