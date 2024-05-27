 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине бизнесу облегчили доступ к производству боеприпасов

Депутат Гетманцев: украинский кабмин упростил регулирование выпуска боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Правительство Украины частично упростило регуляторные процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

Для боеприпасов, которые используют беспилотники, не нужен будет приказ о допуске к эксплуатации, также упростится процедура включения в реестр, необходимая для заключения госконтракта со стороны производителей.

По словам Гетманцева, дерегулирование — то есть сокращение государственного контроля над какой-либо сферой — надо внедрять по всему спектру производства военной продукции, прежде всего той, где Вооруженные силы страны (ВСУ) ощущают «наибольшую потребность и дефицит».

Он отметил, что из-за сложности процедур Украина или не производит нужное ей вооружение, или выпускает его «в очень ограниченных масштабах».

Одно из изменений коснется уровня прибыльности для производителей, он составит до 25%.

Путин раскрыл данные о росте объема производства боеприпасов в России
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ для контрнаступления. По его словам, распределение имеющихся боеприпасов осуществляется «без любимчиков» и за это «долго боролись», на некоторых направлениях беспилотники являются альтернативой боеприпасам. Также у ВСУ нехватка дальнобойного оружия.

Западные страны помогают Украине, поставляя вооружения и боеприпасы к нему. Россия осуждает военную поддержку, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Теги
Украина Верховная рада Украины боеприпасы беспилотники
Материалы по теме
Испания передаст Украине военную помощь на рекордные €1,1 млрд
Политика
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
Политика
WP узнала, что США могут доставить боеприпасы Украине за неделю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Как устроен современный цифровой автолизинг РБК и ВТБ Лизинг, 12:28
Суд закрыл заседание по переводу генерала Попова под домашний арест Политика, 12:26
Когда сделка между взаимозависимыми лицами вызовет интерес ФНС Pro, 12:20
Комитет Думы одобрил штрафы на ₽600 тыс. за пропаганду наркотиков Политика, 12:19
В Думе поддержали наказание за работу в любых нежелательных организациях Политика, 12:13
Рейтинг российских майнинговых компаний 2024 года по выручке и мощности Крипто, 12:06
Столтенберг призвал страны НАТО готовиться к «долгому конфликту» Политика, 12:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах. Видео Общество, 12:02
Появились кадры драки в Башкирии с участием бойцов военной операции Политика, 12:00
Вы думали, что это неважно: какие 9 техник обеспечат рост продаж Pro, 11:59
На Украине бизнесу облегчили доступ к производству боеприпасов Политика, 11:54
Шестерых участников драки в Бирюлево вышлют из России Общество, 11:54
Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по победам в плей-офф НХЛ Спорт, 11:51
СДЭК рассказал, когда выдаст застрявшие из-за сбоя посылки Бизнес, 11:47