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Правительство Украины частично упростило регуляторные процедуры, связанные с производством боеприпасов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

Для боеприпасов, которые используют беспилотники, не нужен будет приказ о допуске к эксплуатации, также упростится процедура включения в реестр, необходимая для заключения госконтракта со стороны производителей.

По словам Гетманцева, дерегулирование — то есть сокращение государственного контроля над какой-либо сферой — надо внедрять по всему спектру производства военной продукции, прежде всего той, где Вооруженные силы страны (ВСУ) ощущают «наибольшую потребность и дефицит».

Он отметил, что из-за сложности процедур Украина или не производит нужное ей вооружение, или выпускает его «в очень ограниченных масштабах».

Одно из изменений коснется уровня прибыльности для производителей, он составит до 25%.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке боеприпасов у ВСУ для контрнаступления. По его словам, распределение имеющихся боеприпасов осуществляется «без любимчиков» и за это «долго боролись», на некоторых направлениях беспилотники являются альтернативой боеприпасам. Также у ВСУ нехватка дальнобойного оружия.

Западные страны помогают Украине, поставляя вооружения и боеприпасы к нему. Россия осуждает военную поддержку, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.