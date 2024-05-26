Гладков назвал число остающихся в больницах пострадавших при обстрелах

На лечении в больницах Белгорода находятся 50 взрослых и двое детей, пострадавших при обстрелах и атаках беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В городской больнице № 2 проходят лечение 26 человек из Шебекино и Белгорода, села Петровка, поселков Октябрьский, Дубовое и Таврово Белгородского района. Трое пострадавших находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Двое из них — мужчины с открытыми черепно-мозговыми травмами — подключены к аппаратам ИВЛ. 23 человека в состоянии средней степени тяжести находятся в палатах.

В областной клинической больнице Святителя Иоасафа находятся 24 человека из Белгорода, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов. Все пациенты находятся в палатах травматологического, ожогового, хирургического, нейрохирургического отделений, а также отделений челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации.

В Детской областной клинической больнице находятся на лечении девятилетняя девочка из Белгорода и восьмилетний мальчик из поселка Октябрьский. Девочка получила осколочное ранение голени в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль, в котором она ехала вместе с родителями. Мальчик попал в больницу с минно-взрывной травмой и поверхностной раной поясничной области после обстрела.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Только за 25 мая при обстрелах погибли четыре жителя Белгородской области. Еще 18 получили ранения, в том числе двое детей. Есть тяжелораненые, четверо находятся в реанимации.