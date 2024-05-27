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Ники Минаж рассказала подробности задержания за наркотики

Ники Минаж
Ники Минаж (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Американская рэп-исполнительница, 12-кратная обладательница премии «Грэмми» Ники Минаж поделилась в соцсети Х подробностями задержания в голландском аэропорту из-за найденных наркотиков.

«После пяти-шести часов, проведенных в тюремной камере, мой самолет задержали еще на 20 минут», — написала она. Минаж подчеркнула, что она сообщала обо всех этапах действий полиции — у нее есть как посты, так и «видеодоказательства». Эти материалы она передаст адвокатам.

«Примите мои самые глубокие и искренние извинения», — обратилась она к фанатам. Концерт в Великобритании, который пришлось отменить, перенесут на июнь или июль, добавила Минаж. Артистка пообещала «дополнительные бонусы» для тех, кто должен был попасть на выступление.

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Минаж задержали вечером 25 мая. Она вела прямую трансляцию в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Позже Минаж рассказала, что полиция нашла марихуану в ее чемодане. По данным прокуратуры, у артистки было меньше 100 г веществ, но «достаточно для наложения штрафа». В результате исполнительницу оштрафовали на €350 и позволили вылететь из страны в Манчестер на частном самолете.

Ники Минаж в настоящее время проводит мировое турне Pink Friday 2. Это самый обширный тур в карьере артистки, состоящий из 82 концертов на трех континентах.

Теги
задержание певица отмена концертов США Великобритания
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