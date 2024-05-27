Ники Минаж рассказала подробности задержания за наркотики

Ники Минаж (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Американская рэп-исполнительница, 12-кратная обладательница премии «Грэмми» Ники Минаж поделилась в соцсети Х подробностями задержания в голландском аэропорту из-за найденных наркотиков.

«После пяти-шести часов, проведенных в тюремной камере, мой самолет задержали еще на 20 минут», — написала она. Минаж подчеркнула, что она сообщала обо всех этапах действий полиции — у нее есть как посты, так и «видеодоказательства». Эти материалы она передаст адвокатам.

«Примите мои самые глубокие и искренние извинения», — обратилась она к фанатам. Концерт в Великобритании, который пришлось отменить, перенесут на июнь или июль, добавила Минаж. Артистка пообещала «дополнительные бонусы» для тех, кто должен был попасть на выступление.

Минаж задержали вечером 25 мая. Она вела прямую трансляцию в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Позже Минаж рассказала, что полиция нашла марихуану в ее чемодане. По данным прокуратуры, у артистки было меньше 100 г веществ, но «достаточно для наложения штрафа». В результате исполнительницу оштрафовали на €350 и позволили вылететь из страны в Манчестер на частном самолете.