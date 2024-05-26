Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили
Американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж отпустили на свободу после недолгого задержания в нидерландском аэропорту в Схипхоле за попытку вывезти легкие наркотики, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на прокурора.
Прокуратура не знает точный вес наркотиков, которые пыталась вывезти Минаж, но, по словам пресс-секретаря ведомства, их было меньше 100 г, но «достаточно для наложения штрафа». В результате исполнительницу оштрафовали на €350 и позволили вылететь из страны в Манчестер на частном самолете. Концерт, который должен был пройти в этом городе, в итоге отменили.
Минаж задержали вечером 25 мая. Она вела прямую трансляцию в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), на которой было видно, как рэп-исполнительница спорит с офицером военной полиции. Она заявила, что у нее нет при себе наркотиков.
Позже Минаж рассказала, что полиция нашла марихуану в ее чемодане. Все происходящее она назвала попыткой сорвать ее музыкальный тур Pink Friday 2. Это самое обширное турне в карьере рэп-исполнительницы, состоящее из 82 концертов на трех континентах.
Ники Минаж (Оника Таня Мараж-Петти) — американская певица, рэперша и актриса. Она родилась в республике Тринидад и Тобаго — одном из островных государств, расположенных в Карибском бассейне, в США переехала в раннем детстве. Ее дебютный альбом 2010 года Pink Friday и сингл Your Love возглавили чарты Billboard. Спустя год ее новый сингл Super Bass стал лучшей песней лета в США.
Минаж предпочитает экстравагантно одеваться и краситься, а также любит выступать в раскованных образах. Помимо музыкальной карьеры рэперша развивает бизнес, связанный с парфюмерией. В 2019 году ее компания презентовала аромат под названием Queen, что стало частью рекламной акции недавно выпущенного альбома. На начало 2024 года ее состояние оценивалось в $150 млн, что делает ее одной из богатейших артисток мира.
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