 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили

Nu.nl: Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и освободили

Американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж отпустили на свободу после недолгого задержания в нидерландском аэропорту в Схипхоле за попытку вывезти легкие наркотики, сообщает портал Nu.nl со ссылкой на прокурора.

Прокуратура не знает точный вес наркотиков, которые пыталась вывезти Минаж, но, по словам пресс-секретаря ведомства, их было меньше 100 г, но «достаточно для наложения штрафа». В результате исполнительницу оштрафовали на €350 и позволили вылететь из страны в Манчестер на частном самолете. Концерт, который должен был пройти в этом городе, в итоге отменили.

Минюст США решил исключить марихуану из списка тяжелых наркотиков
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Минаж задержали вечером 25 мая. Она вела прямую трансляцию в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), на которой было видно, как рэп-исполнительница спорит с офицером военной полиции. Она заявила, что у нее нет при себе наркотиков.

Позже Минаж рассказала, что полиция нашла марихуану в ее чемодане. Все происходящее она назвала попыткой сорвать ее музыкальный тур Pink Friday 2. Это самое обширное турне в карьере рэп-исполнительницы, состоящее из 82 концертов на трех континентах.

Ники Минаж (Оника Таня Мараж-Петти) — американская певица, рэперша и актриса. Она родилась в республике Тринидад и Тобаго — одном из островных государств, расположенных в Карибском бассейне, в США переехала в раннем детстве. Ее дебютный альбом 2010 года Pink Friday и сингл Your Love возглавили чарты Billboard. Спустя год ее новый сингл Super Bass стал лучшей песней лета в США.

Минаж предпочитает экстравагантно одеваться и краситься, а также любит выступать в раскованных образах. Помимо музыкальной карьеры рэперша развивает бизнес, связанный с парфюмерией. В 2019 году ее компания презентовала аромат под названием Queen, что стало частью рекламной акции недавно выпущенного альбома. На начало 2024 года ее состояние оценивалось в $150 млн, что делает ее одной из богатейших артисток мира.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
рэп штраф марихуана Нидерланды наркотики
Материалы по теме
Минздрав предложил добавить тапентадол в список наркотических средств
Политика
Россиянина задержали на Бали за торговлю наркотиками
Общество
В Подольске задержали мужчину с полкило марихуаны
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
В Гидрометцентре спрогнозировали июльскую погоду после похолодания Общество, 02:45
В Москве арестовали предпринимателя по делу о призывах к терроризму Политика, 02:25
Италия отвергла призыв Столтенберга разрешить Киеву удары по России Политика, 02:14
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили Общество, 01:58
Захарова назвала заявление Байдена о незаменимой нации «кринжем года» Политика, 01:39
Издателя Call of Duty обвинили в пропаганде оружия Политика, 01:15
Гладков сообщил о сгоревших автомобилях после обстрела Шебекино из РСЗО Политика, 01:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Курской областью сбили украинский беспилотник Политика, 00:45
Захарова призвала МИД Польши поделиться данными о подрывах газопроводов Политика, 00:38
Гладков рассказал о последствиях воздушной атаки на Белгород Политика, 00:13
Игра в поддавки. Почему прошедший сезон РПЛ стал уникальным Спорт, 00:00
На территории Белгородской области снова запустили ракетную опасность Политика, 25 мая, 23:53
Уехавшие в Венгрию украинцы рассказали о страхе депортации Политика, 25 мая, 23:43
Над Белгородской областью сбили «Нептун» и 29 снарядов Vampire Политика, 25 мая, 23:26