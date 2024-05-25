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Ники Минаж задержали в голландском аэропорту из-за наркотиков

Nu.nl: Ники Минаж задержали в голландском аэропорту Схипхол из-за наркотиков
Минаж находится в мировом турне Pink Friday 2. Ее задержали в голландском аэропорту Схипхол из-за найденных наркотиков, рассказали источники Nu.nl. Сама певица ранее публиковала видео спора с военной полицией
Ники Минаж
Ники Минаж (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images)

Американская рэп-исполнительница, 12-кратная обладательница премии «Грэмми» Ники Минаж задержана в голландском аэропорту Схипхол из-за найденных наркотиков, сообщает Nu.nl со ссылкой на источники. В полиции подтвердили порталу факт задержания американки, однако отказались раскрывать ее личность.

На кадрах прямой трансляции, которую Ники Минаж вела в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), видно, как артистка спорит с офицером военной полиции. На видео Минаж говорит, что у нее нет при себе никаких наркотиков. Затем офицер велит ей сесть в автозак.

Перед этим певица записала видео с сотрудниками аэропорта, который сообщает ей о необходимости проверить ее багаж. «Но разве не это вы планировали сделать с самого начала? Почему вы, ребята, не обыскали его, прежде чем он попал в самолет?», — ответила Минаж. В ответ мужчина заявил, что багаж «просто осмотрели», и теперь сумки необходимо открыть.

«Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку саботировать тур после того, как все остальное потерпело неудачу. Все, что они сделали, незаконно», — подписала видео певица.

В еще одном посте Минаж заявила, что полиция сообщила ей, что нашла «травку» в ее чемодане.

Ники Минаж (Оника Таня Мараж-Петти) — американская певица, рэперша и актриса. Она родилась в республике Тринидад и Тобаго — одном из островных государств расположенных в Карибском бассейне, в США переехала в раннем детстве. Ее дебютный альбом 2010 года «Pink Friday» и ее сингл «Your Love» возглавили чарты Billboard. Спустя год ее новый сингл «Super Bass» стал лучшей песней лета в США.

В 2012 году Минаж была одной из новых судей 12 сезона популярного песенного шоу «American Idol». Она также выпустила хитовый альбом «Pink Friday: Roman Reloaded» в том же году. Среди других ее наиболее популярных хитов: «Starships», «Anaconda», «Chun-Li» и «Trollz». В Америке певицу уже прозвали «Королевой рэпа».

Минаж предпочитает экстравагантно одеваться и краситься, а также любит выступать в раскованных образах. Помимо музыкальной карьеры рэперша развивает бизнес, связанный с парфюмерией.В 2019 году ее компания презентовала аромат под названием «Queen», что стало частью рекламной акции недавно выпущенного альбома. На начало 2024 года ее состояние оценивалось в $150 млн, что делает ее одной из богатейших артисток мира.

В настоящее время она находится в мировом турне Pink Friday 2. Это самый обширный тур в карьере Минаж, состоящий из 82 концертов на трех континентах.

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