Ники Минаж задержали в голландском аэропорту из-за наркотиков

Минаж находится в мировом турне Pink Friday 2. Ее задержали в голландском аэропорту Схипхол из-за найденных наркотиков, рассказали источники Nu.nl. Сама певица ранее публиковала видео спора с военной полицией

Ники Минаж (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images)

Американская рэп-исполнительница, 12-кратная обладательница премии «Грэмми» Ники Минаж задержана в голландском аэропорту Схипхол из-за найденных наркотиков, сообщает Nu.nl со ссылкой на источники. В полиции подтвердили порталу факт задержания американки, однако отказались раскрывать ее личность.

На кадрах прямой трансляции, которую Ники Минаж вела в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta), видно, как артистка спорит с офицером военной полиции. На видео Минаж говорит, что у нее нет при себе никаких наркотиков. Затем офицер велит ей сесть в автозак.

Перед этим певица записала видео с сотрудниками аэропорта, который сообщает ей о необходимости проверить ее багаж. «Но разве не это вы планировали сделать с самого начала? Почему вы, ребята, не обыскали его, прежде чем он попал в самолет?», — ответила Минаж. В ответ мужчина заявил, что багаж «просто осмотрели», и теперь сумки необходимо открыть.

«Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги за попытку саботировать тур после того, как все остальное потерпело неудачу. Все, что они сделали, незаконно», — подписала видео певица.

В еще одном посте Минаж заявила, что полиция сообщила ей, что нашла «травку» в ее чемодане.