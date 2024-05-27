Депутаты предложили ввести досрочную пенсию для педагогов колледжей

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Депутаты ЛДПР внесут в понедельник на рассмотрение Госдумы законопроект о введении досрочной пенсии для педагогов среднего профессионального образования, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарии предложили учитывать педагогический стаж и давать право на досрочное пенсионное обеспечение тем, кто не менее 25 лет работал педагогом в учреждениях, «осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам» и по программам среднего профессионального образования независимо от возраста обучающихся в них студентов. Комментируя проект, Нилов сказал, что инициатива предполагает «более справедливую систему ухода на пенсию». Он отметил, что законопроект уже разработали и вносят в Госдуму.

В документе уточнили, что возраст поступающих в колледжи и другие образовательные организации среднего профессионального обучения увеличился, что повлекло снижение процентного числа детей в возрасте до 18 лет. Из-за этого педагогические работники не вырабатывают необходимую продолжительность педагогического стажа и не приобретают право на досрочное пенсионное обеспечение.

Законопроект должен будет внести поправки в ст. 30 федерального закона «О страховых пенсиях».

РБК направил запрос в пресс-службу Минпросвещения России и в пресс-службу Минтруда России.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителей. Он отметил, что увеличить доходы педагогов следует в тех регионах, где они существенно ниже, чем в среднем по стране, иначе между регионами «накапливается разрыв в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров».