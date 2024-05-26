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80-летние пенсионеры получат повышенную в два раза пенсию

В июне 80-летние пенсионеры получат повышенную в два раза пенсию
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, в июне получат пенсию, повышенную в два раза. Это следует из сообщения на сайте Социального фонда России.

«Когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза», — говорится в сообщении.

В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8 134,88 руб., после исполнения 80 лет — 16 269,76 руб.

Выплата повышенной пенсии поступает на следующий месяц после того, как пенсионеру исполнилось 80 лет. Для получения денег заявление подавать не нужно, все происходит автоматически.

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Фото:Shutterstock

В середине мая член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексировать дважды с 2025 года. Первый раз повышение будет происходить с 1 февраля на процент инфляции, второй раз — с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля, объяснила она.

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Теги
Пенсия выплата пенсий пенсионеры Социальный фонд России
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