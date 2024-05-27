СК: бывшего жителя Чукотки заочно приговорили к семи годам за «фейки» об армии

Уроженца Чукотки приговорили к семи годам за «фейки» об армии

Фото: anadyrgorsud / VK

Анадырский суд Чукотки приговорил покинувшего Россию бывшего местного жителя, объявленного в международный розыск, к семи годам лишения свободы заочно за распространение заведомо ложной информации об армии, сообщило управление Следственного комитета по региону.

По данным СК, осужденный — 33-летний мужчина, в отношении него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 297.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии). Следователи считают, что, уже будучи за рубежом, он с декабря 2022 года по март 2023 года в своих соцсетях публиковал фейки о Вооруженных силах России.

«Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного. В настоящее время мужчина находится в межгосударственном розыске», — уточнили в СК.

23 мая Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет исправительной колонии общего режима экономисту Константину Сонину (внесен в реестр иноагентов) по делу о распространении фейков о российской армии. Ему вменили ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса, максимальный срок по ней — до десяти лет лишения свободы.