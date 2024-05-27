Первый пациент с чипом Neuralink рассказал, как его использует

Человек с чипом Neuralink рассказал, что пользуется им почти каждый день

Нолан Арбо использует чип для общения в интернете, чтения комиксов и изучения японского языка. По словам пациента, которого парализовало восемь лет назад, применение чипа мотивирует его

Первый пациент с имплантом американской нейротехнологической компании Neuralink в мозге Нолан Арбо может пользоваться чипом почти каждый день с утра до вечера. Об этом Арбо рассказал в интервью Business Insider.

По его словам, он использует чип для отправки сообщений в соцсети Х, ответов на электронные письма, чтения комиксов и чтобы заходить на сайт, с помощью которого он учит японский язык. Мужчина также применил его для бронирования номера в отеле, когда посещал штаб-квартиру Neuralink.

«Однажды я заснул во время его использования, и курсор двигался, когда я спал, и все еще щелкал. Я заснул примерно на пять минут, а когда проснулся, на компьютере было открыто около 10 различных приложений», — рассказал Арбо. Он отметил, что курсор можно выключить, чтобы такого не происходило.

«Иногда мой день начинается в 7 утра и я пользуюсь имплантом до 11 вечера», — уточнил Арбо. Он добавил, что от четырех до восьми часов в день уходит на занятия со специалистами в области нейрокомпьютерного интерфейса. Это необходимо для обнаружения и устранения ошибок в работе чипа.

Арбо рассказал, что имплантация чипа позволила ему «воссоединиться» с миром, друзьями и семьей, улучшить качество жизни и стать более независимым. По его словам, это дало ему «драйв и цель». «Я чувствую, что делаю значимую работу. Я чувствую, что то, что я делаю каждый день, навсегда повлияет на людей после этого, и этого достаточно, чтобы поддерживать меня в постоянном бодром расположении духа», — сказал он.

30-летнего Арбо парализовало ниже плеч восемь лет назад, когда он ударился головой при прыжке в воду. В конце января ему вживили устройство Neuralink. Оно представляет собой капсулу-приемник, крепящуюся за ухом, как слуховой аппарат, с идущими от него в мозг нитевидными электродами, которые в четыре раза тоньше человеческого волоса. С помощью чипа Арбо может силой мысли двигать курсор по экрану компьютера.

Мужчина согласился на то, чтобы нейрочип остался в его мозге год. После этого будет решено, деактивировать или удалять его. Арбо говорил, что, скорее всего, захочет сохранить чип и даже перейти на новую версию, когда она появится.