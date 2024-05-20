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Технологии и медиа ,  
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WSJ узнала о разрешении внедрить мозговой чип Neuralink второму пациенту

WSJ: регулятор США разрешил внедрить нейрочип Neuralink Маска второму пациенту
Первый пациент получил нейрочип в январе. Сначала все шло хорошо, но потом электроды в мозгу участника эксперимента стали выходить из строя, хотя устройство продолжает работать. Сейчас FDA выдало разрешение на новую имплантацию
Фото: Marijan Murat / Global Look Press
Фото: Marijan Murat / Global Look Press

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на вживление мозгового чипа Neuralink, разработанного компанией Илона Маска, второму пациенту, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Маск 17 мая сообщил в Х, что принадлежащая ему компания Neuralink начала принимать заявки от тех, кто желает стать вторым участником эксперимента по внедрению нейрочипа.

Из отчета, с которым ознакомилась газета, следует, что Neuralink планирует установить имплант в июне, а всего в этом году его могут получить десять человек. Всего в базе пациентов Neuralink зарегистрировались свыше 1 тыс. кандидатов, у которых парализованы все конечности.

В планах компании — начать процесс регистрации испытаний своих устройств в Канаде и Великобритании.

Нейрочип Neuralink: действительно ли мы будем вживлять гаджеты в мозг
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Фото:Neuralink

Первый пациент, получивший нейрочип, — 30-летний Нолан Арбо, парализованный ниже плеч после произошедшего восемь лет назад несчастного случая, когда он ударился головой при прыжке в воду. В конце января ему вживили устройство Neuralink, которое представляет собой капсулу-приемник, крепящуюся за ухом, как слуховой аппарат, с идущими от него в мозг нитевидными электродами (до 1,5 тыс.), которые в четыре раза тоньше человеческого волоса. 

В следующем месяце Маск рассказал, что Арбо полностью восстановился после операции и смог управлять компьютерной мышью силой мысли. В марте компания показала кадры, на которых пациент играет в онлайн-шахматы на ноутбуке, перемещая курсор с помощью разработки Neuralink.

Однако в мае стало известно, что вживленные в мозг Арбо электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма, их пришлось удалить. По данным Reuters, Neuralink узнала об этой проблеме еще при проведении испытаний на животных, но сочла риск ее возникновения низким, чтобы пытаться предотвратить ее.

Арбо сообщил в интервью Bloomberg, что произошедшее расстроило его. В Neuralink усовершенствовали алгоритмы, которые записывают данные с нейронов его мозга, и внесли изменения в способ анализа данных нейрочипом и передачи их на его компьютер. Поэтому Арбо продолжает использовать устройство.

Он согласился на то, чтобы нейрочип пробыл в его мозге год, после чего будет решено, деактивировать или удалять его. Сам Арбо говорит, что, скорее всего, захочет сохранить чип и даже перейти на новую версию, когда она появится.

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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

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