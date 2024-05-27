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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о нанесении удара по колонне ВСУ

Минобороны: расчет РСЗО «Ураган» уничтожил колонну с техникой и солдатами ВСУ
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Военная операция на Украине

Расчет РСЗО «Ураган» группировки российских войск «Запад» нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

«Расчет «Урагана» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ на одном из стратегически важных направлений на расстоянии более 30 км», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, выявить цель помогла воздушная разведка — с высоты удалось заметить систематические передвижения групп военных ВСУ и военной техники.

9К57 «Ураган» — реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220-мм, принятая на вооружение в 1975 году. Количество снарядов в залпе одной боевой машины — 16 штук, время залпа — 20 секунд. Максимальная дальность стрельбы — 35 км, минимальная — 8 км.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В сводке за прошлую неделю (с 18 по 24 мая) российское военное ведомство отчиталось в том числе о двух сбитых самолетах МиГ-29 ВВС Украины и восьми крылатых ракетах SCALP-EG французского производства. Также российские военные сбили 25 оперативно-тактических ракет ATACMS и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer и 13 американских противорадиолокационных ракет HARM. Помимо этого, военные подразделения России уничтожили 91 реактивный снаряд для РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха» и 356 беспилотников.

Минобороны заявило о нанесении удара по колонне ВСУ
Минобороны заявило о нанесении удара по колонне ВСУ

Теги
ВСУ РСЗО «Ураган» Военная операция на Украине Минобороны
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