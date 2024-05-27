Прокуратура передала в суд дело арестованного в Приморье американца

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение против арестованного в Приморье американца Гордона Блэка и передала в суд, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Блэк обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК России (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), а также пунктом «в» части 2 статьи 158 УК России (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Блэк — старший сержант. Он был командирован в Южную Корею и по окончании службы должен был вернуться в США, но перед этим решил навестить во Владивостоке знакомую женщину. В Россию он прибыл официально, сообщал «РБК Приморье» со ссылкой на полицию. При этом Пентагон начал расследование из-за поездки Блэка в Россию без официального разрешения.

Военного задержали 2 мая по заявлению той самой девушки. МВД уточняло, что они познакомились в Южной Корее и состояли в отношениях, после возвращения в Россию девушка продолжила общаться с Блэком по интернету. По версии следствия, когда они оба находились в квартире во Владивостоке, Блек схватил девушку за шею, «что она восприняла как реальную угрозу своей жизни». Затем он похитил у нее 10 тыс. руб., которые потратил на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где и был задержан.

По данным New York Post, имя россиянки — Александра Ващук, ей 31 год. Как отмечает издание, в совместных роликах в TikTok пара критиковала политику США, президента Джо Байдена и выражала поддержку действиям России на Украине. Кроме этого, девушка обращалась с Блэком в жесткой манере, в частности, обзывала его «пиндосом» и дразнила.