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Военная операция на Украине ,  
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Франция и Германия обсудят поддержку Украины на совете по обороне

Макрон: Франция и ФРГ обсудят поддержку Украины на совете по обороне
Сюжет
Военная операция на Украине

Франция и Германия на предстоящем заседании совместного совета по обороне и безопасности обсудят поддержку Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы будем обсуждать на предстоящем совместном заседании совета по обороне и безопасности продолжение помощи Украине в сопротивлении до конца, ее оснащение, поддержку, обучение», — сказал Макрон (цитата по ТАСС). По его словам, на совете также будет обсуждаться «готовность к любым сценариям для построения прочного мира».

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Эмманюэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер

В начале мая в интервью La Tribune Макрон заявил, что в вопросе оказания помощи Украине не стоит устанавливать границы, поскольку от этого зависит безопасность всей Европы. «Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — сказал он. Французский президент считает, что европейцы подвержены опасности из-за «возможностей и дальности действия российских баллистических ракет».

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле настаивают, что передача вооружения украинской армии лишь затягивает конфликт.

Франция и Германия обсудят поддержку Украины на совете по обороне
Франция и Германия обсудят поддержку Украины на совете по обороне

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Франция Германия Эмманюэль Макрон Украина
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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