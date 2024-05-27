Франция и Германия обсудят поддержку Украины на совете по обороне

Франция и Германия на предстоящем заседании совместного совета по обороне и безопасности обсудят поддержку Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы будем обсуждать на предстоящем совместном заседании совета по обороне и безопасности продолжение помощи Украине в сопротивлении до конца, ее оснащение, поддержку, обучение», — сказал Макрон (цитата по ТАСС). По его словам, на совете также будет обсуждаться «готовность к любым сценариям для построения прочного мира».

В начале мая в интервью La Tribune Макрон заявил, что в вопросе оказания помощи Украине не стоит устанавливать границы, поскольку от этого зависит безопасность всей Европы. «Если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — сказал он. Французский президент считает, что европейцы подвержены опасности из-за «возможностей и дальности действия российских баллистических ракет».

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле настаивают, что передача вооружения украинской армии лишь затягивает конфликт.