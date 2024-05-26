Массовая драка произошла в центре Киева
На улице Крещатик в центре Киева произошла массовая драка. Об этом сообщили украинские издания «Страна.ua» и УНИАН.
По их данным, причины конфликта неизвестны. Портал 4studio пишет, что драка началась между отмечавшими День Киева.
25 мая в Одессе произошла массовая драка гражданских с военными. Конфликт произошел в курортном районе Аркадия. Причины драки неизвестны.
В начале мая у военкомата в городе Виноградов Закарпатской области произошла стрельба. У здания территориального центра комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата) собрались около десяти человек, которые требовали отпустить двух мобилизованных. Сотрудникам ТЦК пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, когда собравшиеся попытались силой открыть ворота ведомства.
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