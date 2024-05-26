Массовая драка произошла в центре Киева

Фото: gunpKyiv / Telegram

На улице Крещатик в центре Киева произошла массовая драка. Об этом сообщили украинские издания «Страна.ua» и УНИАН.

По их данным, причины конфликта неизвестны. Портал 4studio пишет, что драка началась между отмечавшими День Киева.

25 мая в Одессе произошла массовая драка гражданских с военными. Конфликт произошел в курортном районе Аркадия. Причины драки неизвестны.

В начале мая у военкомата в городе Виноградов Закарпатской области произошла стрельба. У здания территориального центра комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата) собрались около десяти человек, которые требовали отпустить двух мобилизованных. Сотрудникам ТЦК пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, когда собравшиеся попытались силой открыть ворота ведомства.