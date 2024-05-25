В Одессе произошла массовая драка гражданских с военными

Массовая драка гражданских с военными произошла в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна».

Конфликт произошел в курортном районе Аркадия. Причины драки неизвестны.

В начале мая у военкомата в городе Виноградов Закарпатской области Украины произошла стрельба. Сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата) пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух из-за собравшейся группы людей.

У здания ТЦК собрались около десяти человек, которые «нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия», протестуя против мобилизации двух мужчин. Выстрелы в воздух прозвучали, когда собравшиеся попытались силой открыть ворота ведомства.

Никто не пострадал. Виновным в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины) грозит до семи лет заключения.