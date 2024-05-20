В больнице после отравления остаются почти 40 курсантов института МВД
Почти 40 учащихся Воронежского института МВД до сих пор находятся в больнице после отравления 9–10 мая, сообщили РБК в прокуратуре Советского района Воронежа.
По данным ведомства, всего острой кишечной инфекцией заразились 83 курсанта.
Сейчас 38 курсантов находятся в Воронежской областной клинической инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное. «Пациенты получают симптоматическую, патогеническую терапию», — добавили в прокуратуре.
Еще 20 курсантов находятся на амбулаторном лечении, а 25 человек полностью выздоровели.
У всех заболевших наблюдались похожие симптомы: повышение температуры тела до 38 градусов, тошнота, рвота, диарея.
Специалисты санэпиднадзора обнаружили у повара и работницы кухни в институте этиологический агент острой кишечной инфекции, весь персонал столовой, где заразились учащиеся, был отстранен от работы. Другую столовую продезинфицировали, рассказали в прокуратуре.
Также медики следят за всеми, кто контактировал с заболевшими.
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