Несколько населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела

Ряд населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела

Село Коровяковка Глушковского района Курской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Повреждено электрическое оборудование, несколько населенных пунктов остались без света. Никто не пострадал. «Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка», — уточнил губернатор.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Так, 24 мая под обстрел попали контрольно-пропускной пункт «Суджа», хутор Олешня, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района, поселок Коренево и село Троицкое Кореневского района, а также деревня Старая Николаевка Рыльского района.

Взрывные устройства с украинских коптеров были сброшены вблизи села Сергеевка Глушковского района, пункта пропуска «Суджа», хутора Олешня Суджанского района, хутора Красный Пахарь Рыльского района.

В деревне Елизаветовка Глушковского района украинский коптер атаковал технику, производившую сельскохозяйственные работы. Поврежден трактор, механизатор не пострадал.