Ряд населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела
Село Коровяковка Глушковского района Курской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Повреждено электрическое оборудование, несколько населенных пунктов остались без света. Никто не пострадал. «Ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка», — уточнил губернатор.
С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
Так, 24 мая под обстрел попали контрольно-пропускной пункт «Суджа», хутор Олешня, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района, поселок Коренево и село Троицкое Кореневского района, а также деревня Старая Николаевка Рыльского района.
Взрывные устройства с украинских коптеров были сброшены вблизи села Сергеевка Глушковского района, пункта пропуска «Суджа», хутора Олешня Суджанского района, хутора Красный Пахарь Рыльского района.
В деревне Елизаветовка Глушковского района украинский коптер атаковал технику, производившую сельскохозяйственные работы. Поврежден трактор, механизатор не пострадал.
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