На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с несколькими машинами
В Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием нескольких машин, движение на участке аварии затруднено, сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.
«На 29-м км Ленинградского шоссе, в районе д. 366 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется. Движение в сторону области затруднено, уточнили в дептрансе.
Ночью 12 мая движение было затруднено на 69-м км МКАД из-за ДТП. Там столкнулись машина такси и грузовой автомобиль, а потом в них врезался еще один грузовик. По данным московской полиции, один человек погиб, еще двое пострадали.
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