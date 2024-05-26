Минобороны: в Курской и Орловской области сбили 13 беспилотников

Минобороны сообщило о 13 сбитых беспилотниках в двух регионах России

За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 13 беспилотников над территорией Курской и Орловской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, над Курской областью были сбиты десять дронов, над Орловской — три дрона.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее отчитался, что после атак беспилотников никто не пострадал и разрушений нет.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил о семи дронах, сбитых в Рыльском и Курчатовском районах.

За ночь с 24 на 25 мая российские военные сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями, докладывало Минобороны.