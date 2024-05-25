Минобороны: за ночь над территорией России сбили три дрона

За ночь над Россией сбили три беспилотника

За ночь над Россией сбиты три беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

Два уничтожены в Белгородской области, еще один перехватили в Курской, уточняет ведомство.

Власти регионов не сообщали о сбитых дронах или об объявлении на их территории режима опасности атаки беспилотников.

Приграничные российские регионы, включая Курскую и Белгородскую области, регулярно попадают под атаки с начала военной операции на Украине. В Белгородской области накануне, 24 мая, сбили дрон утром.

Вечром того же дня врио курского губернатора Анатолий Смирнов сообщил, что за сутки были уничтожены дроны в районах семи населенных пунктов и КПП «Суджа». Сколько аппаратов сбили, он не уточнял. В результате атаки беспилотника в деревне Елизаветовка был поврежден трактор, механизатор не пострадал, добавил Смирнов.