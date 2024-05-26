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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны: украинский беспилотник сбили над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. После этого Минобороны уточнило, что над регионом сбили беспилотник, об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости».

По данным оборонного ведомства, дрон сбили около 23:40 мск.

С начала российской военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, как и ряд других приграничных регионов. В Курской области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

За ночь над Россией сбили три беспилотника
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Утром 25 мая село Коровяковка Глушковского района региона попало под обстрел со стороны Украины. Электрическое оборудование получило повреждения, несколько населенных пунктов остались без света. Никто не пострадал. По словам врио губернатора, ремонтные работы будут проведены, когда позволит обстановка.

Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник

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