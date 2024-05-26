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Общество ,  
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Более 4 тыс. человек пострадали от оползня в Папуа-Новой Гвинее

В результате мощного оползня, разрушившего деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи, пострадали свыше 4 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на гуманитарную группу CARE Australia.

Есть опасения, что из-за оползня, произошедшего 24 мая, сотни людей погибли. Под завалами находится более 1100 домов в деревне Каокалам в 600 км к северо-западу от столицы Папуа-Новой Гвинеи — Порт-Морсби. По предварительным данным, под завалами могут находиться 300 человек.

Всего от оползня пострадали жители шести деревень в провинции Мулитака. Земля и камни заблокировали доступ к шоссе, и вертолеты стали единственным способом добраться до района бедствия.

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе сообщил, что представители службы стихийных бедствий, военные и департамент работ на автомобильных дорогах оказывают помощь пострадавшим и в разборе завалов.

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Фото:driverab3 / X / Reuters

В феврале на Филиппинах из-за схода оползня погибли 37 человек, еще 77 пропали без вести. На вопрос о том, остались ли еще выжившие, местный чиновник Эдвард Макапили сказал, что это маловероятно.

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Теги
Папуа – Новая Гвинея оползень Австралия
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