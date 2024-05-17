Четыре человека погибли в результате урагана в Техасе

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Четыре человека погибли в Хьюстоне в американском штате Техас в результате шторма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на муниципальное правительство города.

О гибели четырех человек также сообщила газета The New York Times. По ее информации, минимум два человека погибли в результате падения деревьев. Еще один человек погиб из-за падения на его автомобиль строительного крана.

В школах Хьюстона отменили занятия. В центре города в результате шторма повреждены стены и выбиты окна в зданиях, рухнули дорожные знаки.

Около 1 млн человек в Техасе остались без электричества. По данным Bloomberg, наиболее серьезные повреждения линий электропередачи зафиксировали в округе Харрис.

Грозы и сильные ливни начались на юго-востоке штата вечером 16 мая. По данным NYT, скорость ветра местами достигала 44 м/с.

В начале мая в Техасе из-за сильных дождей начался паводок. Местами в штате выпало за сутки до 25 см осадков. В результате наводнения в регионе погибли три человека. Среди погибших — четырехлетний мальчик, находившийся в унесенной паводком машине.

В апреле метеорологическая служба США зарегистрировала на территории нескольких штатов не менее 59 торнадо. Одним из наиболее пострадавших оказался город Омаха в Небраске — там пострадали несколько человек, повреждения получили сотни домов.