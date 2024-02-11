Макапили: из-за схода оползня на юге Филиппин погибли 37 человек

На Филиппинах из-за схода оползня погибли 37 человек

Число жертв схода оползня на юге Филиппин выросло до 37 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местного чиновника Эдварда Макапили.

По его словам, пострадали 32 человека, еще 77 числятся пропавшими без вести. На вопрос, остались ли еще выжившие, Макапили ответил, что это маловероятно, но поиски продолжатся.

Спасательные операции, в которых участвует свыше 300 человек, приостановили из-за проливных дождей и угроз новых оползней, но возобновили 11 февраля, добавил чиновник.

Оползень сошел 6 февраля в провинции Давао-де-Оро. Он накрыл несколько домов и автобусы, которые перевозили сотрудников местной золотодобывающей компании. Его спровоцировали проливные дожди.

Накануне, спасатели вытащили из-под завалов трехлетнюю девочку, ей оказали необходимую помощь, передает «Би-би-си».