На территории Белгородской области снова запустили ракетную опасность

На территории всей Белгородской области запустили сирену ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал Гладков. Жителей, находящихся на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

По данным телеграм-канала «Белгород № 1», под обстрел попал город Шебекино, начался пожар. Официальных данных об этом не поступало.

В 22:09 в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность, в 23:40 сигнал включили в пятый раз.

За 25 мая регион неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. В результате двух обстрелов Белгородского района погибли четыре человека, еще 12 пострадали, среди них — один ребенок. У восьми пострадавших осколочные ранения.