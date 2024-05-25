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Военная операция на Украине ,  
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На территории Белгородской области снова запустили ракетную опасность

Гладков: на территории Белгородской область запустили сирену ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине

На территории всей Белгородской области запустили сирену ракетной опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — рекомендовал Гладков. Жителей, находящихся на улице, он призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

По данным телеграм-канала «Белгород № 1», под обстрел попал город Шебекино, начался пожар. Официальных данных об этом не поступало.

В 22:09 в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность, в 23:40 сигнал включили в пятый раз.

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Фото:Губернатор Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

За 25 мая регион неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. В результате двух обстрелов Белгородского района погибли четыре человека, еще 12 пострадали, среди них — один ребенок. У восьми пострадавших осколочные ранения.

На территории Белгородской области снова запустили ракетную опасность
На территории Белгородской области снова запустили ракетную опасность

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Белгородская область ракетная опасность Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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