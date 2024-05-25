В Курске водитель Mercedes не справился с управлением и сбил ребенка
В Курске водитель легкового автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов, ребенка и взрослого, на тротуаре, сообщили в управлении МВД по региону.
По данным полиции, авария произошла около 19:05 на улице Дзержинского. Водитель 2002 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на дорожный знак, после чего автомобиль отбросило на тротуар, где стояли два пешехода — ребенок и взрослый. Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали, полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Как рассказали местные жители телеграм-каналу Shot, водитель машины любит скоростную езду и не соблюдает правила дорожного движения. Так, по их словам, днем ранее он чуть не сбил пешеходов на улице Радищева.
В середине мая в Подмосковье металлическая конструкция с дорожными знаками упала на автомобиль. ДТП произошло на 313-м километре трассы в Истре, водитель грузовой машины повредил конструкцию, после чего она упала на проезжавшую мимо «Ниву». Водитель машины получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.
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