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Общество ,  
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Конструкция с дорожными знаками упала на машину в Подмосковье

Конструкция с дорожным знаком упала на ЦКАД в Подмосковье

Конструкция с дорожными знаками упала на машину в Подмосковье
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Металлическая конструкция с дорожными знаками упала на автомобиль на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщила региональная полиция.

ДТП произошло на 313-м километре трассы в городском округе Истра. По данным полиции, водитель грузовой машины повредил конструкцию, после чего она упала на проезжавшую мимо «Ниву».

Водитель машины получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение автомобилей затруднено.

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Телеграм-канал Baza сообщает, что на трассе образовалась пробка. По данным телеграм-канала SHOT, манипулятор стрелой протаранил мост с указателями и камерами, после чего тот упал на автомобиль. Такую же причину обрушения называет телеграм-канал «Московская хроника».

Водитель «Нивы», на которую упала конструкция, получил ушибы, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, движение на трассе открыто только по одной полосе, в сторону Москвы.

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ЦКАД Подмосковье Истринский район полиция ДТП

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