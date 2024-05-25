Гладков сообщил о ранении ребенка в результате атаки ВСУ

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Несколько сел Белгородской области подверглись атаке украинских дронов-камикадзе, в результате ранен девятилетний ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Беспилотник взорвался рядом с движущимся автомобилем на дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка.

«В результате взрыва пострадала девочка девяти лет. У ребенка осколочное ранение левой голени», — рассказал Гладков.

Пострадавшую доставили в Валуйскую ЦРБ, автомобиль полностью сгорел.

В хуторе Панков из-за атаки БПЛА загорелись частный дом, хозпостройки и три транспортных средства. Взрыв также повредил автомобиль. Информации о пострадавших в Панкове нет.⠀



25 мая населенные пункты Белгородской области неоднократно подвергались атакам БПЛА и обстрелам. В результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Октябрьский погибли два человека. Кроме того, пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. В поселке Дубовое неподалеку от Белгорода во время обстрела погибла женщина.