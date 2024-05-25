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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о ранении ребенка в результате атаки ВСУ

Гладков: в результате атаки ВСУ на села Белгородской области ранен ребенок
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Несколько сел Белгородской области подверглись атаке украинских дронов-камикадзе, в результате ранен девятилетний ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Беспилотник взорвался рядом с движущимся автомобилем на дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка.

«В результате взрыва пострадала девочка девяти лет. У ребенка осколочное ранение левой голени», — рассказал Гладков.

Пострадавшую доставили в Валуйскую ЦРБ, автомобиль полностью сгорел.

В хуторе Панков из-за атаки БПЛА загорелись частный дом, хозпостройки и три транспортных средства. Взрыв также повредил автомобиль. Информации о пострадавших в Панкове нет.⠀

Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

25 мая населенные пункты Белгородской области неоднократно подвергались атакам БПЛА и обстрелам. В результате удара Вооруженных сил Украины по поселку Октябрьский погибли два человека. Кроме того, пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. В поселке Дубовое неподалеку от Белгорода во время обстрела погибла женщина.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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