Мэр Краснодара рассказал о состоянии детей после падения кровли школы

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В результате падения части кровли школы из-за сильного ветра в Краснодаре 12 детей получили травмы различной степени тяжести — от легкой до средней. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов.

«Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на месте происшествия работают 29 спасателей, задействовано девять единиц техники. «Как стихнет ветер, специалисты займутся восстановлением кровли», — добавил мэр.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов ранее заявил, что в основном дети получили порезы и ссадины. По его словам, на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи.

Сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре перед торжественной линейкой. По данным «Известий», пострадали в основном подростки в возрасте 13–15 лет. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса).