 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мэр Краснодара рассказал о состоянии детей после падения кровли школы

Фото: emnaumov / Telegram
Фото: emnaumov / Telegram

В результате падения части кровли школы из-за сильного ветра в Краснодаре 12 детей получили травмы различной степени тяжести — от легкой до средней. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов.

«Всего пострадало 12 детей: несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что на месте происшествия работают 29 спасателей, задействовано девять единиц техники. «Как стихнет ветер, специалисты займутся восстановлением кровли», — добавил мэр.

В Краснодаре ветер обрушил крышу на детей перед торжественной линейкой
Политика
Фото:emnaumov / Telegram

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов ранее заявил, что в основном дети получили порезы и ссадины. По его словам, на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи.

Сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 в Краснодаре перед торжественной линейкой. По данным «Известий», пострадали в основном подростки в возрасте 13–15 лет. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Краснодар Школа Дети
Материалы по теме
В Краснодаре завели дело после ранения детей из-за упавшей кровли школы
Общество
В Иркутской области ветер сорвал крышу со здания школы. Видео
Общество
Ветер сорвал крыши с жилых домов в Норильске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Под мостом в Ереване обнаружили тело украинца Общество, 13:00
На Украине двое мужчин напали на пограничника и сбежали в Румынию Политика, 12:56
Глава шведского хоккея высказался за дальнейшее отстранение россиян Спорт, 12:45
В G7 назвали условие разблокировки российских активов Политика, 12:32
В UFC захотели провести бой непобежденного россиянина и Стерлинга Спорт, 12:30
Беспилотник упал на территории аула в Адыгее Политика, 12:26
Захарова отреагировала на высказывание генсека НАТО об ударах по России Политика, 12:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Германия выступила за новые меры в отношении украинских беженцев Политика, 12:03
Дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области Политика, 11:58
В РПЛ ответили на вопрос о штормовом предупреждении в Краснодаре Спорт, 11:43
Мэр Краснодара рассказал о состоянии детей после падения кровли школы Общество, 11:40
Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом Общество, 11:29
Ликсутов сообщил о подключении к оплате по биометрии первых станций МЦД Город, 11:25
Предприятие получило повреждения после атаки дронов на Шебекино Политика, 11:21