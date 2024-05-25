В Краснодаре завели дело после ранения детей из-за упавшей кровли школы
Следователи возбудили уголовное дело после ранения детей из-за падения части кровли школы в Краснодаре. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
По данным следствия, утром сильный ветер сорвал часть кровли школы на улице Рылеева в Краснодаре. В результате травмы различной степени тяжести получили 12 детей, им оказывают медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 Уголовного кодекса). В ходе расследования следователи оценят действия лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания, сообщил СК.
Ранее мэр Краснодара рассказал, что сильный ветер сорвал часть кровли школы № 29 перед торжественной линейкой. По данным региональной прокуратуры, это произошло около 08:18 по местному времени. Ведомство сообщило, что 12 детей получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Региональное управление МЧС уточнило, что пострадавших доставили в больницы. По данным «Известий», пострадали в основном подростки в возрасте 13-15 лет.
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