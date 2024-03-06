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Начальник Дома офицеров в Екатеринбурге уволился после БДСМ-вечеринки

Андрей Зуев
Андрей Зуев (Фото: zuev_andey / VK)

Руководитель окружного Дома офицеров в Екатеринбурге Андрей Зуев уволился после БДСМ-вечеринки, прошедшей в здании организации. Об этом сам Зуев рассказал изданию Е1.

«Я подал заявление на увольнение по собственному желанию. Его приняли, все нормально. Есть идеи, что делать дальше. И в городе, и нет, но говорить о них не хотел бы», — сказал Зуев.

Издание отмечает, что это уже второе увольнение в окружном Доме офицеров после БДСМ-вечеринки. Ранее свою должность покинул замначальника организации Григорий Подкорытов. «Я написал заявление по собственному, потому что мне неприятно, что Дом офицеров был вовлечен в скандал и его поливают грязью», — сказал он Е1.

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Фото:David McNew / Getty Images

В ноябре 2023 года в библиотеке Дома офицеров прошла закрытая БДСМ-вечеринка, о ней стало известно после того, как на организатора пожаловались в Генпрокуратуру.

Подкорытов утверждал, что проведение мероприятия согласовывал начальник Дома офицеров Зуев. Он же, по словам Подкорытова, подписывал договоры с организатором вечеринки Станиславом Словиковским. По данным Е1, Зуев во время вечеринки был в отпуске.

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Теги
БДСМ Екатеринбург вечеринка офицеры увольнение
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