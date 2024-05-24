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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области ПВО сбила американскую ракету против локаторов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские системы ПВО уничтожили в Белгородской области ракету HARM американского производства, которая предназначена для поражения радиолокационных станций, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета уничтожена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Утром 24 мая Минобороны сообщило, что ночью над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS, а над Белгородской областью — два беспилотника.

Над Крымом сбили три ракеты ATACMS
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Кроме того, морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море. Они следовали в направлении Крыма.

О ракетной атаке на полуостров сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате в Симферопольском районе погибли два человека, сказал он. По словам местного жителя, оба работали строителями.

В Белгородской области ПВО сбила американскую ракету против локаторов
В Белгородской области ПВО сбила американскую ракету против локаторов

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