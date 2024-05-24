В Белгородской области ПВО сбила американскую ракету против локаторов
Российские системы ПВО уничтожили в Белгородской области ракету HARM американского производства, которая предназначена для поражения радиолокационных станций, сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета уничтожена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Утром 24 мая Минобороны сообщило, что ночью над Крымом были сбиты три ракеты ATACMS, а над Белгородской областью — два беспилотника.
Кроме того, морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера в Черном море. Они следовали в направлении Крыма.
О ракетной атаке на полуостров сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате в Симферопольском районе погибли два человека, сказал он. По словам местного жителя, оба работали строителями.
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